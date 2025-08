Ticiane Pinheiro leva Manuella para visitar César Tralli na Globo: ‘Visitando o papai’

Ticiane Pinheiro, de 49 anos, proporcionou um momento especial à filha Manuella Tralli ao levá-la para visitar o pai, o jornalista Cesar Tralli, no ambiente de trabalho, nesta segunda-feira (4).

Mãe e filha estiveram nos bastidores da TV Globo, em São Paulo. A pequena Manu, que completou 6 anos recentemente, surgiu animada com a visita e posou sorridente diante do totem da emissora, usando um vestido branco com delicadas estampas de cerejas.

“Visitando o papai com a Manu”, escreveu Ticiane ao compartilhar o momento nas redes sociais. No último fim de semana, o apresentador compartilhou um momento especial com a filha, onde ele aparecia andando de bicicleta sem rodinhas pela primeira vez.