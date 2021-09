Ticiane Pinheiro compartilha fotos de domingo em família: ‘Amo demais!’

Reprodução/Instagram Ticiane Pinheiro compartilha fotos de domingo em família

Ticiane Pinheiro, compartilhou nesta segunda-feira (6) alguns registros do passeio em família no fim de semana.

Ao lado do marido, o jornalista César Tralli, e das filhas, Rafaella Justus e Manuella, a apresentadora do “Hoje Em Dia” apareceu sorridente em um jardim do mesmo hotel em que casou em 2017.

“Mais um pouco do nosso domingo em família. Amo demais”, ela escreveu na legenda.