Tião morre depois de ataque na guerra em “Éramos Seis”

A guerra está trazendo fortes emoções em “Éramos Seis”. No capítulo deste sábado (22), Alfredo (Nicolas Prattes) e Lúcio (Jhona Burjack) socorrem Tião (Izak Dahora). O soldado, no entanto, não resiste e acaba morrendo nos braços do filho de Lola (Glória Pires), que é amparado por Inês (Carol Macedo).

Leia também: Almeida fica encantado com Francisco em “Éramos Seis”

arrow-options Reprodução/Instagram/@nicolasprattes Alfredo vai à guerra





Leia também: Durvalina pensa que Shirley dormiu com Afonso em “Éramos Seis”

Enquanto isso, parece que os casais da novela da Globo estão se estremecendo. Natália (Marcela Jacobina) desabafa com Karine (Mayana Neiva) sobre seu casamento com Almeida (Ricardo Pereira). Já Julinho (André Luiz Frambach) confirma a Soraia (Rayssa Bratillieri) que enviou a carta terminando o noivado com Lili (Beatriz Pariziotto).

Leia também: Alfredo e Lúcio partem para a guerra em “Éramos Seis”

E a família de Zeca (Eduardo Sterblitch) em Itapetininga vai ficar ainda mais numerosa, já que Lola e Genu (Kelzy Ecard) partem para o interior para acompanhar seus filhos na guerra de ” Éramos Seis “.