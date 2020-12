Tiago Ramos fala sobre mãe de Neymar: ‘Foi ser humana, ela me ajudou’

Reprodução/Instagram Nadine e Tiago Ramos





Tiago Ramos compartilhou uma foto no Instagram nesta terça-feira (1) em um cenote em Tulum, próximo a Cancún, no México. Como a coluna sabe? Uma das assistentes já esteve lá e reconheceu o lugar. Na legenda da publicação, o modelo fez um desabafo e revelou que no momento tem buscado melhorar como pessoa. “Mudar e sair da zona de conforto te ajuda a superar seus problemas. Eu só busco uma melhoria, uma ajuda psicologicamente minha mesmo. Eu sofri e fui atacado, mas não irei julgar”, começou Tiago que concluiu com uma frase clichê. “O mundo dá voltas”.

Como todo mundo sabe que a mãe de Neymar está também em Cancún, os boatos de que os dois reataram já pipocam entre os seguidores do casal. Um internauta alfinetou Tiago ao acusar de ter supostamente fingido uma depressão para se aproximar e voltar com a ex: “Mãe do Neymar virou psicóloga agora. Fez tudo isso para ela voltar. Conseguiu”. Outro internauta reforçou o questionamento: “Fica pousando de depressivo só para chamar atenção, né meu filho?”.

Tiago saiu em defesa da mãe de Neymar , Nadine , e negou uma reconciliação: “Ela foi ser humana, me ajudou. Só tenho a agradecer por tudo que fez de bom para mim. Seguimos caminhos diferentes. Um dia você saberá o que é esse problema. Cuidado”.