“Tiago Leifert daria um tom mais leve”, diz especialista em linguagem corporal

Elton Euler, um dos fundadores do Corpo Explica, fez uma análise dos movimentos de Fausto Silva , Tiago Leifert e Luciano Huck , e o resultado apontou o favoritismo do comandante do “Caldeirão do Huck” para ocupar a vaga do “Domingão do Faustão” , coincidindo com a decisão tomada pela alta cúpula da emissora dos Marinho, após a saída repentina e pré-término do contrato do apresentador.

“Com o mapa de caracteres de uma pessoa, pode-se entender a capacidade que ela terá de executar uma determinada tarefa, avaliar suas reais chances de sucesso e ainda controlar os cinco traços — esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido —, para que tenha o melhor desempenho possível de acordo com seu formato anatômico”, explicou Euler durante bate-papo com o iG Gente .

“Faustão tem dois muito fortes: o oral, com aspectos mais arredondados, por isso fala bastante; e o psicopata (apesar da semelhança, o nome não tem a ver com a patologia clínica ou com qualquer tipo de distúrbio), com a parte superior bem maior do que a inferior, formando nitidamente o triângulo invertido, o que o faz querer estar no domínio da cena e das apresentações. O mesmo se aplica ao perfil de Luciano Huck”, pontuou.

Já a avaliação de Tiago Leifert, que está comandando temporariamente o “Super Dança dos Famosos”, mostrou que ele denota “a visão de bom moço, e, caso fosse o escolhido, a atração tomaria outro tom, digamos, mais leve, por causa do funcionamento de sua mente”, completou o profissional, ressaltando ter avaliado o olhar, a boca, o tronco, as pernas e outras estruturas físicas.













Novos voos

Os filmmakers estão sendo alçados à categoria de famosos. Esse é o caso de Daniel Cajal, conhecido no meio audiovisual, esportivo e, até então, acostumado a representar nos bastidores.

Ele estrelou a nova campanha da CN Empreendimentos, que constrói edifícios em Itajaí, Santa Catarina, ao lado de Vitor Kley. De quebra, participou também a esposa dele, a arquiteta Ágata Cipriani.

O casal e o cantor mostram o lifestyle da Praia Brava e os diferenciais do projeto. “Para mim, foi uma honra e um desafio, pois, além de atuar no comercial, minha produtora estava assinando a produção do filme”, destacou Daniel sobre sua estreia em frente às câmeras. O resultado já pode ser conferido nas redes sociais da empresa.

Michael Jackson eterno

A live “Tributo ao Rei do Pop”, protagonizada pelo cantor, compositor e dançarino Rodrigo Teaser, foi transmitida do palco Tom Brasil Shows, em São Paulo, com o patrocínio oficial da Sodiê Doces & Salgados.

E quem prestigiou a transmissão pôde conferir clássicos inesquecíveis, como “Billie Jean”, “Black or White”, “Human Nature” e “I’ll Be There”, além de uma produção grandiosa envolvendo cenário, banda ao vivo, bailarinos, efeitos especiais e até número de ilusionismo.

O profissionalismo e a qualidade do trabalho de Teaser já chamaram atenção de grandes nomes do meio artístico, como de LaVelle Smith, bailarino e coreógrafo de Michael Jackson por mais de vinte anos. Ele, aliás, esteve aqui no país exclusivamente para assinar a direção de seu show.

Por fim, mas não menos importante, o evento — sem presença de público — realizou a doação de 400 cestas básicas para as Casas André Luiz, entidade que oferece atendimento especializado e gratuito às pessoas com deficiência.





Você viu?













Atravessando fronteiras

Lucas Vasconcelos não cabe em si de tanta felicidade. Um dos motivos? A estreia de seu sexto curta-metragem, “Nada de Bom Acontece Depois dos 30”, que conta com Pedro Nercessian, sobrinho do também ator Stepan Nercessian, no elenco, no 74th Festival de Cannes.

“Fazer o ‘Nada de Bom’ inicialmente tinha como objetivo a representação do meu medo da morte e acabou se tornando uma reflexão política atual, tratando de um governo autoritário”, frisou o diretor e roteirista, evidenciando, na sequência, a realização ao ver a obra sendo exibida em festivais nacionais, internacionais e, finalmente, no Short Film Corner.

De volta ao vídeo!

Com diversos trabalhos no currículo, como em “Pequena Travessa” e “As Filhas da Mãe”, Samanta Precioso se prepara para voltar às telinhas na “Escola de Gênios”. É que, nesta quinta (8), estreia a sexta temporada da premiada série infantil, no Globoplay.

Sem esconder a animação com o projeto, a intérprete da vilã Edna adiantou que o retorno foi “uma mistura linda de artistas e técnicos no set” e que “o telespectador vai poder sentir isso enquanto estiver acompanhando” os novos episódios.

Porém, ao ser questionada sobre futuras cenas e desfechos, a atriz desconversou e disse que não poderia dar spoiler, mas garantiu “muitas emoções”.

De olho na TV

De sexta (09) até o domingo (11), a TV Aparecida vai exibir uma programação voltada para o projeto Família dos Devotos, que, em 2021, completa vinte e dois anos.

A ação anual tem como finalidade homenagear e agradecer a todos os brasileiros que, generosamente, colaboram para a manutenção das obras do Santuário Nacional e da Rede Aparecida de Comunicação.

Padre Antonio Maria, Mariangela Zan, Kleber Oliveira, Abiane Souza, Bianca Láua, Ivy Leão e Irmão Alan Patrick Zuccherato são alguns dos nomes que se revezarão nos especiais, cujo tema é “No Coração da Mãe é Onde eu Quero Estar”.

Conversas e meditação

Terapeuta, criadora de técnicas corporais e escritora há mais de trinta anos, Halu Gamashi realiza, entre os dias 22 e 26 de julho, o “Retiro Ascendência com Halu”, remotamente.

“É tempo de ascensão. É tempo de aprender a nos conectar com nosso guia interior, com as energias sutis de crescimento e a trazer memórias do mundo espiritual”, disse, ressaltando que é recomendável que se reserve um momento e espaço para ficar em silêncio e em contemplação, já que “isto ajudará a fazer o melhor uso desta oportunidade”. Por fim, as inscrições devem ser feitas pelo seu site oficial.