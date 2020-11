Tiago Leifert conta que chorou “mais alto que a voz do médico” no parto da filha

Reprodução/Instagram Tiago Leifert fala do quanto chorou no nascimento da filha

Tiago Leifert é pai da pequena Lua, que completa um mês de idade neste sábado (28) . O apresentador participou do “Altas Horas” que vai ao ar hoje e relembrou como foi o momento em que a esposa, a jornalista Daiana Garbin, deu à luz a primeira filha do casal.

“Chorei mais alto que a voz do médico. Eu olhava para ela e chorava. É muito especial”, contou o apresentador. No primeiro dia de vida da filha, Leifert brincou que ele já tinha chorado mais que todas as pessoas da casa, ele foi às lágrimas nove vezes por causa da emoção de ser pai.

Tiago Leifert está no ar no “The Voice Brasil” e contou ao vivo no programa que a única música que ele está ouvindo é o choro de bebê. Entretanto, isso não é um incômodo para ele. O funcionário da Globo declarou em entrevista ao Gshow que a choradeira é “a música da vida dele”