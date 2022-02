Tiago Gagliasso exibe treta com Paulo Betti em seu Instagram; confira!

Reprodução/Instagram Tiago Abravanel e Paulo Betti





Tiago Gagliasso e Paulo Betti andaram trocando farpas por causa de desavenças políticas. Tanto que, nesta quarta (2), o irmão caçula de Bruno e cunhado de Giovanna Ewbank, que é ferrenho defensor de Jair Bolsonaro, publicou parte da conversa que teve com o intérprete do blogueiro Téo Pereira, da novela “Império”, da Globo.

O estopim, segundo contou, foi uma marcação na rede social. “Está me seguindo, querido?”, perguntou o veterano. Ao se deparar com a indagação, não deixou por menos. “Olá, Paulo. Está me vendo atrás de você? Acho que não”, respondeu o ex-participante da sexta edição do reality show rural “A Fazenda”, em tom de ironia.





A partir daí, a coisa degringolou. “Estamos de lado totalmente opostos e me manda mensagem, nem sei quem é, costumo falar com o ator, que é meu amigo”, retrucou o contratado da emissora dos Marinho, pouco antes de ressaltar: “Talvez você tenha muitos motivos para se alinhar com os ressentidos”.

Em questão de segundos, veio a tréplica: “Seu Instagram é aberto, meu caro. Qualquer pessoa pode te marcar sem necessariamente te seguir. Você tem a opção de trancá-lo também. Clica ali nas suas configurações, fica a dica. Mas compreendo sua mania de perseguição. Estão vasculhando a Lei Rouanet todinha, né?”.

Depois, na legenda da publicação, ele, que integrou a saga “Os Mutantes”, na RecordTV, fez o seguinte pedido: “Calma, Paulo Betti, não precisa me bloquear. Quem te persegue não sou eu, mas, sim, a hipocrisia, e talvez algumas produções em aberto na Rouanet. Buuh!”. Por fim, destacou, aos risos: “Imagina o ego dele tomando a resposta de um ex-Mutante?”.