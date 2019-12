Tiago fica enciumado com a chegada de Sofia em “Amor de Mãe”

Vivendo um ano espetacular, Kaysar Dadour foi eleito campeão da 16ª edição do “Dança dos Famosos”, no último domingo (23). Também vencedor do Troféu Melhores do Ano de Ator Revelação, o sírio comemorou a vitória sobre os colegas Dandara Mariana, que ficou em segundo lugar, e Jonathan Azevedo, em terceiro. “Foi uma surpresa, de verdade. Eu queria aproveitar e agradecer muito os ‘caracos’ e a minha parceira, a Mayara Araújo, porque ela foi incrível, e estou muito grato”, destaca o ator ao falar dos fãs e da sua dupla no quadro.

arrow-options Reprodução/Instagram Kaysar Dandour e Mayara Araújo

Kaysar ainda fez questão de dizer que é outro depois de participar do programa da Globo . “Eu nunca imaginei que fosse conseguir dançar assim. Comecei a dar outro valor para a dança e para o trabalho dos bailarinos. Ganhar o ‘ Dança dos Famosos ‘ significa muita gratidão pelo Brasil, pelo meu pai e a todos que me apoiam e estão comigo, desde sempre”.

Mas nem todo mundo gostou da decisão. O ator Tonico Pereira foi ao Instagram reclamar da vitória do ex-BBB. Para o veterano da Globo , Dandara Mariana deveria ter sido a vencedora. “Contemplada pela injustiça, Dandara Mariana não ganhou. Incrível, né? Romeu (Evaristo, pai da participante), parabéns. Dandara, meu beijo. Parabéns. Você merecia ganhar de forma total e absoluta. Eu só posso achar que o Brasil não está pronto para você”, disse o ator, que deixou clara a admiração pela jovem. “Nem sempre a qualidade vence”, completou.

Apesar da popularidade de Kaysar , os comentários e hashtags no twitter também indicavam uma preferência do público pela atriz. “Gabaritou nas duas rodadas. No que dependeu da opinião do júri, Dandara Mariana é a campeã moral. Qualquer outro resultado será devido à insensatez de votação popular ou à plateia majoritariamente composta por caravanas de fã-clubes específicos”, publicou um internauta, seguido por milhares de compartilhamentos e comentários.