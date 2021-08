Tiago Abravanel comemora alta de Silvio Santos: ‘Meu avô está se cuidando’

Reprodução Silvio Santos

Tiago Abravanel , neto de Silvio Santos , publica mensagem para seus seguidores nos stories Instagram após o apresentador receber alta do hospital, neste sábado. “Muito obrigado pelas inúmeras mensagens de carinho, afeto e muita fé! Meu avô está se cuidando e com a graça de Deus, nossas boas energias e nossos incríveis profissionais da saúde, ele irá sair dessa e continuar nos levando muita alegria”, escreveu Tiago.

Silvio Santos, de 90 anos, testou positivo para a Covid-19 e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo , orientado pela equipe médica por conta da idade avançada. Segundo o SBT, ele fazia “monitoramento de praxe”, e uma nota assinada pelas filhas dizia que Silvio estava “clinicamente bem”.

Nas primeiras horas de sábado, o apresentador e empresário deixou o hospital depois de ter passado por uma série de exames e, segundo nota, “ele está bem e vai manter o isolamento em local não revelado”.

Contaminação na equipe

As gravações do Programa Silvio Santos, no SBT, foram suspensas por pelo menos uma semana. No último sábado (7/8), uma pessoa da equipe testou positivo para a Covid-19, e o estúdio onde é filmada a atração televisiva, em São Paulo, foi esvaziado às pressas.

O apresentador voltou ao trabalho no fim de julho, após ficar dois anos longe do SBT por conta da precaução com relação à Covid-19. Ele só retornou após tomar as duas doses da vacina, em São Paulo e chegou a registrar o momento: Silvio foi de pijama tomas o imunizante.