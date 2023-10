Tia é suspeita de permitir que namorado estuprasse a própria sobrinha

Segundo a polícia, o homem teria pagado R$ 1 mil a tia pelo estupro da menina, de 11 anos.

Uma mulher de 50 anos é suspeita de permitir que o namorado, de 49, estuprasse a própria sobrinha. De acordo com a Polícia Civil, a tia levou a menina – que tem 11 anos – embora da escola com a promessa de entregar a ela um presente, mas sem autorização da coordenadora da instituição, se passando por mãe da vítima.

A prisão do casal aconteceu na quinta-feira (19/10), no município de Nazário, a cerca da 72km da capital goiana. Câmeras de segurança registraram o momento em que a tia impede que a menina entre na escola e a leva embora do local.

De acordo com a polícia, depois que a garota foi levada da escola, a coordenadora da instituição ligou para o Conselho Tutelar e seguiu a menor e a tia, tendo visto quando elas entraram em um veículo conduzido pelo namorado da mulher. Ao ver a placa do carro, a mulher também entrou em contato com a Central de Flagrantes de Trindade e com a mãe da menina.

Após saber do que estava acontecendo com a filha e das características do veículo, a mãe da menina suspeitou que o namorado da irmã seria quem teria levado a filha e foi até o endereço dele.