Ti-ti-ti: Luísa tem desfecho surpreendente e revolta telespectadores

Ti-ti-ti chega na sua reta final trazendo aos seus telespectadores muitas reviravoltas e emoções. A novela, que está em reprise na Globo, está perto de chegar nos seus últimos capítulos e os desdobramentos dos personagens vem roubando a cena nas telinhas. Dentre elas, Luísa acaba enlouquecendo de vez e fazendo a vida de todos um verdadeiro inferno.

Luísa acaba dando sinais de que poderia ser um risco e acaba sendo colocada em um hospital psiquiátrico por Edgar. Contudo, a vilã acaba sendo solta ao fingir que está melhor.





A partir daí, Ti-ti-ti acaba acompanhando a loucura da vilã, que, após ter uma gravidez psicológica, quase joga Graça pela escada após descobrir o envolvimento dela com seu ex-marido.

Como se não bastasse, Luísa persegue Marcela com seu carro e acaba ocasionando um acidente gravíssimo. Durante a perseguição, a mocinha acaba batendo de frente com um caminhão e ficando entre a vida e a morte. Após isso, a megera começa um plano para fugir, mas antes ainda coloca fogo no Lugar Models.

Vilã se dá bem e elabora plano de fuga com bonitão

Quando os telespectadores pensaram que Luísa iria finalmente pagar por seus crimes na reta final de Ti-ti-ti, a vilã acaba bolando um plano elaborado para fugir do país sem deixar rastros. Após o acidente, a psicopata chega a uma oficina mecânica pedindo ajuda e percebe que se deparou um um jovem e bonito rapaz.

A vilã, claro, não deixaria a oportunidade passar, e convence o jovem a ir com ela para o exterior ao prometer uma carreira internacional como modelo e joga todo o seu charme para o bonitão. Junto ao novo namorado, Cristóvão, Luísa deixa o país de ônibus escondendo sua verdadeira identidade com um disfarce e documentos falsos.

Por fim, as cenas finais de Ti-ti-ti, na Globo, mostram Luísa conseguindo deixar o país e se livrando de todos os seus crimes, o que deixará os telespectadores revoltados.

