Threads, app do Instagram concorrente do Twitter, já está no ar na web

Reprodução/Google Play Store Threads já está funcionando na web

A rede social Threads, concorrente do Twitter anunciada pelo Instagram, já está funcionando na web antes mesmo do seu lançamento oficial, que acontecerá nesta quinta-feira (6).

Algumas marcas, celebridades e influenciadores digitais – incluindo brasileiros – receberam acesso antecipado à novidade. Por enquanto, as outras pessoas podem apenas ver os conteúdos na web, mas não conseguem interagir ou criar novos perfis.

Post by @zuck View on Threads

Ao clicar em algum dos botões disponíveis nas publicações (como curtir, comentar, republicar ou compartilhar), o site mostra um QR Code que leva para o download do aplicativo, que ainda não foi lançado. A versão para iOS já está pré-disponível, enquanto a para Android está com um aviso de lançamento em breve.

Na web, a dinâmica do Threads parece ser bem parecida com a do Twitter. Por enquanto, a interface é bem limpa, sem muitos recursos ou distrações.

Nos perfis, é possível acessar o Instagram do usuário com apenas um clique – a fácil conexão entre as duas plataformas é uma das principais promessas da Meta. Os selos de verificação por relevância das contas do Instagram também parecem ter sido importados para o Threads – ainda não está claro se o Meta Verified contemplará a nova rede social.

Além disso, o Threads permite que os seguidores do Instagram sejam importados para o Threads. No Instagram, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, tem 11,6 milhões de seguidores; no Threads, apenas 1,8 mil – o que sugere que poucas pessoas estão habilitadas a testarem a novidade neste primeiro momento.

Fonte: Tecnologia