Thomaz Costa é acusado de preconceito e diz: “Convivo na casa da minha avó”

Reprodução/Ilha Record Thomaz indicou Dinei para a prova de sobrevivência

Durante a primeira votação para a eliminação do ‘Ilha Record’ , a indicação de Thomaz Costa foi considerada preconceituosa contra pessoas mais velhas, já que ele justificou a ida de Dinei para a prova de sobrevivência alegando que ele seria um jogador fraco.

Thomaz, ex-Carrossel, se defendeu das acusações de ageísmo (preconceito com idosos) em uma série de vídeos no Instagram. “Eu sou ‘velhofóbico’ agora, rapazeada. Janto, almoço, convivo na casa da minha avó e do meu avô todo dia. Dizendo que eu sou velhofóbico… Como que eu abraço um monte de senhorzinho, faço visita em asilo para ficar conversando com os caras e sou velhofóbico?”, disse.

Thomaz continuou: “Ou, tenho paciência pra isso não, mano. Não sei se é melhor ou pior fazer reality ao vivo, para não ficar lidando com esse monte de gente falando m**** nos comentários, aí. Sabem nem o que falam. Não sei nem de onde vem essa Luiza, nunca vi na minha vida”, disse, se referindo a Luiza Ambiel, que o acusou de “velhofobia” no Twitter.

Você viu?

Thomaz foi velhofobico, traiu um integrante da própria equipe e ainda quer ter razão. Larissa Manoela sempre esteve certa #VotaçãoNaIlha — Luiza Ambiel 🛁 (@luizaambiel) July 29, 2021

Thomaz falou sobre o joelho de Dinei, ex-jogador do Corinthians no programa de ontem (28), ao justificar o voto. Dinei é integrante da equipe de Thomaz, o que deixou os outros participantes chocados com a indicação. O ex-jogador chorou nas gravações e disse que o ator era preconceituoso.

“Isso é preconceito velho, desculpa. Isso não existe. Tenho 51 anos. Sendo avô ainda, desculpa”, disse Dinei. Thomaz disse que se arrependeu do voto imediatamente. “Foi errado o que eu fiz? Foi. Já falei e repito: não faria a mesma coisa. Faria diferente”, disse.

“Mas agora, vir me chamar de velhofóbico? Tá tirando, mano. É joelhofóbico, é velhofóbico… Cês têm que se tratar, mano. Aprender a… Sei lá, mano. Parar de ver coisa onde não tem, pelo em ovo”, disse Thomaz.