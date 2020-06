Thomaz Costa desiste de “A Fazenda” para ser cantor e assina com KondZilla

Recentemente, Suzana Alves, que deu vida à personagem Tiazinha, sucesso nos anos 90, surpreendeu a todos ao aparecer com os cabelos brancos. Em entrevista à Vogue, ela explicou por que resolveu assumir os fios naturais.

“Ver os cabelos brancos surgindo foi uma experiência coletiva de muitas mulheres nessa quarentena”, argumenta a atriz, que decidiu unir o últil ao agradável no isolamento social e experimentar uma nova versão de si mesma. “Essa nova situação que vivemos nos impossibilitou de irmos ao salão fazer as unhas e o cabelo. No início, até tentei me cuidar em casa. Mas, como estou num processo de desintoxicação, deixei de usar esmalte e produtos químicos no cabelo. A alternativa seria o uso da henna, mas descobri que ela, além de não ser natural, dura somente três ou quatro dias. Aí, conforme o tempo, fui relaxando e vi que minhas unhas passaram a ficar mais fortes e saudáveis, assim como meu cabelo. Eu cheguei a usar um spray para disfarçar os fios brancos nas lives que apresento no Instagram, mas um dia, por falta de tempo, entrei ao vivo com os cabelos grisalhos mesmo. E me senti empoderada! Vi o quanto a mulher é interessante sem máscaras”.

Sobre o susto que causou nos seguidores, Suzana acha que pode ter a ver com a imagem sensual que ela ainda tem por causa da Tiazinha . “O público tem dificuldade de desconstruir o mito desse ícone pop. As pessoas também não conseguem aceitar que uma pessoa ainda jovem se permita ‘envelhecer’ tão rapidamente – o cabelo branco dá a impressão de que você é mais velha”.

Se vai voltar a tingir o cabelo depois que a quarentena acabar, a atriz ainda não tem certeza. “Estou vivendo um dia de cada vez, não penso muito sobre isso. Agora, tenho sentido a dor do mundo. Mas, talvez, eu deixe meu cabelo crescer grisalho mesmo. Além disso, como atriz, empresto meu corpo às personagens, então, se precisar tingir para um trabalho, posso refletir melhor”, disse.

