Thiaguinho vai à boate e mantém discrição por Fernanda Souza

Os boatos de uma possível reconciliação entre Thiaguinho e Fernanda Souza estão cada vez mais fortes e parece que o cantor está pisando em ovos para não estragar nada. Prova disso é que, segundo informações do jornal Extra , o pagodeiro foi a uma boate no Rio de Janeiro prestigiar um show de Péricles, mas se manteve quietinho no camarote.

Durante a noite, Thiaguinho até chegou a pegar o microfone e cantar algumas músicas incentivado pelo seu ex-parceiro do Exaltasamba, porém, ainda de acordo com o Extra , ele não circulou na pista, ficou tranquilo em um canto do camarote e não paquerou ninguém.

O fim do casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza foi anunciado pelo casal em outubro de 2019. Na ocasião, eles disseram que a amizade continuaria e, após a separação, a atriz e apresentadora marcou presença em um show feito pelo ex-marido no Rio de Janeiro.