Thiaguinho e Carol Peixinho celebram três meses do filho Bento: ‘Nossa Tardezinha’

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho comemoraram, na tarde deste sábado (20), o terceiro mês de vida do filho, Bento, com uma festa temática inspirada em Tardezinha, projeto musical do cantor que completa 10 anos.

Sorridentes, os pais compartilharam registros da celebração nas redes sociais. Em texto emocionante, Carol destacou a transformação trazida pelo nascimento do bebê e afirmou que, neste momento, nenhum palco supera a importância do lar.

A influenciadora ainda ressaltou a felicidade do casal e disse que a Tardezinha ganhou um novo significado com a chegada de Bento, celebrando o amor e a rotina em família.

“A nossa maior Tardezinha… 💛 3 meses do nosso príncipe Bento! O Bento chegou e transformou tudo: o tempo, o amor, o jeito de sorrir, o jeito de viver. Num ano tão especial das nossas vidas, entendemos que nenhum palco é maior que o nosso lar, nenhum aplauso é mais bonito que o sorriso do nosso menino. A Tardezinha ganhou novo significado, novo ritmo e mais amor. Senhoras e senhores… essa é a Tardezinha do Bento. Onde o show é diário, o coração está sempre cheio e a felicidade mora em nós. 🌅👶🏽✨ Sua família te ama, filhão!”, escreveu ela. Confira: