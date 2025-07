Thiaguinho dedica música a Preta Gil em show no Rio: ‘Meu Corpo Quer Você’

O cantor Thiaguinho, de 42 anos, homenageou a amiga Preta Gil [1974–2025], em seu primeiro show após a morte da cantora, no último domingo (20). Durante a apresentação no Rio de Janeiro, cidade onde Preta morava, o cantor fez um discurso emocionante antes de cantar Meu Corpo Quer Você, um dos sucessos da artista.

“Minha forma de homenageá-la é cantando. A gente que vive de música tem a missão de cantar em todos os momentos, felizes ou tristes”, disse Thiaguinho no palco.

Em vídeo publicado no TikTok, o artista revelou que pensou em cancelar o show devido à proximidade com Preta, mas decidiu seguir em frente. “Hoje é um show para curar. Domingo eu repensei se viria, mas nada me faz melhor do que cantar em todos os momentos da vida”, completou. Veja vídeo abaixo: