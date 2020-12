Thiago Salvático sobre Rose Miriam: “Não é esposa, é mãe dos filhos”

Reprodução/Instagram Gugu e Thiago Salvático

Thiago Salvático, suposto companheiro de Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado nos Estados Unidos, concedeu uma entrevista para o canal de Luisa Marilac no YouTube e soltou o verbo sobre Rose Miriam.

Durante a gravação, o chef corrigiu Luisa Marilac após ela se referir a Rose como esposa do apresentador. “Acho que não é esposa, né? Não fala assim, senão vou me sentir… Acho que é assim, mãe dos filhos”, disse ele sobre a mãe de João Augusto, de 19 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 16.

Na entrevista, ele ainda falou sobre as viagens que fez com Gugu. “De quando a gente se conheceu até a morte dele, foi só com o Gugu que eu viajei”, afirmou Thiago, que diz ter tido um relacionamento de 8 anos com o apresentador.

O chef também explicou o motivo de ter desistido do reconhecimento do relacionamento estável entre os dois na Justiça. “Foi por motivos meus. E por ele também. Sempre deixei claro que foi uma decisão de foro íntimo. Não vou explicar o motivo, mas está em mim”.