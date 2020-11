Thiago Salvático fala de um ano sem Gugu e diz que sonha com ele: “Alma Gêmea”

Esta semana completa um ano da morte de Gugu Liberato , que faleceu no dia 21 de novembro de 2019 após sofrer um acidente doméstico . O chef de cozinha Thiago Salvático, que alega ter namorado o apresentador e até entrou na Justiça para reconhecer uma união estável , contou como está se sentindo sem o comunicador e falou que eles costumavam se falar sempre.

Reprodução/Instagram Gugu e Thiago Salvático

“Cada dia que passa, a saudade aumenta e o vazio se torna mais vazio. Mesmo quando não estávamos juntos fisicamente, conversávamos diariamente e diversas vezes durante o mesmo dia. Ainda hoje tenho a sensação de que ele vai me ligar ou mandar uma mensagem”, diz Thiago.

O chef de cozinha, que mora na Alemanha e é dono de duas sorveterias, falou que ele e Gugu tinham planos para o futuro. Thiago disse que planejavam viajar muito mais e que também tinham projetos conjuntos em andamento. “Saber que não poderei mais tocá-lo e que não conversaremos (pelo menos nessa vida) é desesperador”, desabafa.

“Nesse último ano, sonhei com ele muitas vezes e acordava de madrugada aos prantos”, contina. O suposto namorado de Gugu ainda diz se sentir abençoado pelo relacionamento de oito anos que teve com o apresentador. “Fizemos diversos sacrifícios para estarmos juntos e conversávamos muito sobre o que efetivamente importava nessa vida: ‘o que é ser feliz?’. Ele era minha alma gêmea e, com ele, atingi a plenitude da felicidade. Penso nele todos os dias e sempre rezo para que ele me proteja. Hoje ele certamente está ao lado de Deus. Tranquilo, generoso e cheio de amor. Gugu sempre estará vivo no meu coração. Agradeço o imenso carinho que tenho recebido”, conclui Thiago Salvático.