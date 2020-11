Thiago Neves assume posto de liderança no Sport

O atacante Breno está de saída do Juventude. Na tarde desta terça-feira (10/11), a diretoria alviverde aceitou uma proposta do Palmeiras e confirmou a venda dos direitos federativos do atleta. Além disso, o Verdão manterá o percentual de uma futura negociação envolvendo o jogador.

O Juventude afirma que confirmou a negociação por se tratar de uma proposta extremamente lucrativa para o clube e irrecusável para o atleta.

Breno chegou ao estádio Alfredo Jaconi em janeiro de 2019, tornando-se peça importante na campanha do acesso para a Série B. No final da temporada, transferiu-se para o Figueirense e, no começo de 2020, atuou pelo Athletico antes de retornar ao estádio Alfredo Jaconi e se tornar o artilheiro da equipe na temporada.

"Não posso deixar de enaltecer o que o Juventude fez por mim. Desde que cheguei, me senti em casa e só tenho a agradecer, desde os funcionários, companheiros, comissão, diretoria e torcedores. É um clube que acreditou em mim e a torcida me abraçou sempre. Isso nunca vou esquecer e espero que os Jaconeros também não se esqueçam de mim. Tenho certeza de que o clube seguirá num caminho onde os objetivos vão ser alcançados e minha torcida é ver o Ju na Série A. Agora, vou para um novo desafio, uma nova oportunidade, em um clube gigante do futebol, seguindo o meu sonho de moleque", destacou Breno, em sua despedida.

O Esporte Clube Juventude agradece a Breno pelo empenho e raça com que vestiu a camisa alviverde, desejando sucesso na nova jornada.