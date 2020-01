Thiago Martins fala sobre carreira musical: “Fiquei dois anos vivendo de música”

Após várias polêmicas envolvendo seu nome nos últimos dias, Thiago Martins aproveitou a folga nas gravações de “Amor de Mãe”, novela Globo , para lavar a alma em uma cachoeira no Rio de Janeiro. Exibindo a boa forma, adquirida com muito treino de crossfit, o cantor e ator postou a foto no seu perfil do Instagram com a legenda “Obrigado, Deus”.

Thiago Martins

“Cada dia que passo, me sinto mais leve, com a sensação de que estou cumprido o meu dever. De degrau em degrau, passo a passo, vou realizando os meus sonhos”, falou Thiago Martins à coluna.

E não é por menos que o ator da Globo , ou melhor, TG – como é apelidado – tem muito a agradecer. Em uma boa fase na TV vivendo o personagem Ryan, ele ainda está com tudo na carreira musical. Prestes a lançar o DVD “7550 Dias” – gravado no início do mês passado, com as participações de Toni Garrido, Jeito Moleque e Sorriso Maroto – Thiago está tendo recorde de público nos shows que tem feito Brasil a fora.

"Amor de Mãe"

“Fiquei dois anos vivendo só de música e acabei aceitando o convite [para ‘ Amor de Mãe ‘]. Cantar é um dos meus sonhos e estou muito animado com esse DVD, que é o primeiro da minha carreira. Não vejo a hora de mostrar esse trabalho lindo para o meu público”, finalizou Thiago Martins .