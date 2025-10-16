Thiago Martins curte viagem na Argentina e elogia culinária local: ‘Ganhou meu coração’

Thiago Martins, 37 anos de idade, está curtindo alguns dias de descanso em Mendoza, localizada aos pés da Cordelheira dos Andes, na Argentina, após o fim das gravações de Vale Tudo. e tem compartilhado cada momento com os seguidores do Instagram.

Nesta quarta-feira (15), o ator exibiu cliques dos últimos passeios que fez, mostrando a cultura local. Nos cliques, ele mostra um armazenamento de vinho e até o momento em que degusta a bebida. “Salud’, escreveu.

No campo de comentários, o ator recebeu diversos elogios dos seguidores. “Que bom que vc escolheu o meu país para passear. Lindas fotos, lindos vcs “, escreveu uma seguidora. “Olha só, brindando à vida com estilo”, disse outra. Confira: