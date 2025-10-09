Connect with us

Thiago Martins curte férias em Porto de Galinhas após fim de Vale Tudo: ‘Incrível’

1 hora ago

O ator Thiago Martins, de 37 anos, está aproveitando as férias em Porto de Galinhas, Pernambuco, após encerrar as gravações de Vale Tudo. O artista e cantor viajou com o irmão, o produtor Carlos André “Careca”, e dois amigos de infância, o percussionista Bruce Rodrigues e o motorista Evandro Pessanha.

“Depois de um trabalho intenso, preciso de mar e tranquilidade. Está sendo incrível por aqui”, contou o artista, hospedado no resort The Westin Porto de Galinhas, a convite da produtora Aurora Aguiar.

Durante a viagem, Thiago reencontrou Ingrid Gaigher, sua parceira de cena na novela. Enquanto os personagens do casal tiveram uma viagem conturbada na trama, os intérpretes vivem dias de descanso e diversão. “Ingrid virou uma grande amiga, e a gente se diverte muito. Desta vez, sem perrengue nem surpresas”, brincou ele. Confira abaixo:

Thiago Martins curte férias após o fim das gravações de 'Vale Tudo' — Foto: Reprodução/InstagramThiago Martins, Bruce Rodrigues, Evandro Pessanha e Carlos André 'Careca' curtem férias em Pernambuco — Foto: Arquivo pessoal

Nando Brandão e Thiago Martins — Foto: Reprodução/InstagramThiago Martins nas piscinas naturais de São José da Coroa Grande — Foto: Reprodução/Instagram

