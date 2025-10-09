Entretenimento
Thiago Martins curte férias em Porto de Galinhas após fim de Vale Tudo: ‘Incrível’
O ator Thiago Martins, de 37 anos, está aproveitando as férias em Porto de Galinhas, Pernambuco, após encerrar as gravações de Vale Tudo. O artista e cantor viajou com o irmão, o produtor Carlos André “Careca”, e dois amigos de infância, o percussionista Bruce Rodrigues e o motorista Evandro Pessanha.
“Depois de um trabalho intenso, preciso de mar e tranquilidade. Está sendo incrível por aqui”, contou o artista, hospedado no resort The Westin Porto de Galinhas, a convite da produtora Aurora Aguiar.
Durante a viagem, Thiago reencontrou Ingrid Gaigher, sua parceira de cena na novela. Enquanto os personagens do casal tiveram uma viagem conturbada na trama, os intérpretes vivem dias de descanso e diversão. “Ingrid virou uma grande amiga, e a gente se diverte muito. Desta vez, sem perrengue nem surpresas”, brincou ele. Confira abaixo:
Ação voltada para pets movimenta Assembleia nesta quinta
A Assembleia Legislativa realizou, nesta quinta-feira (9), uma ação voltada para os pets e seus tutores no estacionamento da sua...
Polícia Federal monitora desmatamento na T.I. Arariboia
São Luís/MA – A Polícia Federal no Maranhão, com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), promoveu ação de...
MC Lomma exibe nova silhueta de biquíni após perder 17 kg: ‘Tu tá maravilhosa!’
MC Lomma, de 22 anos, impressionou os seguidores nesta quinta-feira (9), ao posar em Fernando de Noronha usando um biquíni...
Segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba vem aí
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza, entre os dias 4 e 7 de novembro, a 2ª Feira da...
Polícia Civil promove ação especial para crianças atendidas na DPCA
Em comemoração à Semana da Criança, policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) promoveram...
José de Abreu e Carol Junger embarcam para segunda lua de mel na Argentina
O ator José de Abreu, de 79 anos, e a esposa, a maquiadora e influenciadora Carol Junger, de 27, embarcaram...
São Mateus
Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus
Um trabalhador identificado como Adailton Rodrigues, 49 anos, sofreu um acidente na Avenida João XXIII, nas proximidades da Catedral, no...
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
Inauguração será marcada por diversas atividades gratuitas e apresentação da estrutura no dia 18 de outubro, com entrada livre para...
São Mateus conquista classificação ‘ótima’ em transparência pública e sobe no ranking capixaba
A Prefeitura de São Mateus alcançou classificação “ótima” no Ranking ITGP 2025, avaliação promovida pela Transparência Capixaba em parceria com a Transparência Internacional – Brasil e apoio...
Regional
Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra
Com apoio da Suzano, evento gastronômico começa nesta quinta-feira e contará também com atrações musicais nacionais e locais O 10º...
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
Alderico nasceu sem respirar e ficou internado dez dias em maternidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após o...
Ônibus Rosa leva atendimento e conscientização a mulheres de Jaguaré
Iniciativa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha ofereceu suporte multidisciplinar e orientações à população sobre diferentes tipos de...
Estadual
Quarto Encontro Capixaba de Física na Ufes tem apoio da Fapes e destaca premiação do Nobel de Física de 2025
O anúncio do Prêmio Nobel de Física de 2025, que reconheceu o trabalho de um brasileiro entre os cientistas premiados,...
Cartões Banescard Visa dão 8,8 pontos/dólar em compras feitas no próximo dia 15
O Banestes celebra seus 88 anos no próximo dia 15 de outubro e anuncia uma grande oferta: todas as compras...
CEAS/ES realiza a 16ª Conferência Estadual de Assistência Social
A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) realizará nos dias 22, 23 e 24 de outubro, a 16ª...
Nacional
VÍDEO | Homem fica pendurado em roda gigante após assento quebrar
Um episódio de tensão marcou a noite de sábado (4), na ExpoQuinari 2025, feira agropecuária que acontece em Senador Guiomard,...
Governo passa a cobrar R$478 milhões de pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial
Cerca de 177 mil famílias que receberam indevidamente o auxílio emergencial, pago durante a pandemia de covid-19, foram notificadas pelo Ministério do...
Confusão! Vereadores trocam socos e sessão na Câmara Municipal é interrompida; vídeo
Uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre, precisou ser interrompida após uma troca de agressões...
Policial
PCES conclui inquérito sobre incidente com recém-nascido no Hospital Jayme Santos Neves
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), concluiu...
BAC apreende 644 pinos de cocaína durante operação na Serra
Nesta terça-feira (07), o Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuou em apoio às equipes do 6º Batalhão durante a...
6º BPM apreende armas de fogo e drogas na Serra
Na noite de terça-feira (07), militares da Força Tática do 6º Batalhão realizaram uma operação de saturação no bairro Balneário...
ENTRETENIMENTO
Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha Mia: ‘Apaixonado’
Lucas Rangel, de 27 anos, e Lucas Bley, de 32, se tornaram pais nesta quarta-feira (8). O casal postou uma...
Zé Felipe e Ana Castela encantam fãs com foto romântica: ‘O casal que o Brasil ama’
O cantor Zé Felipe, de 27 anos, encantou os fãs nesta quarta-feira (8), ao publicar uma foto abraçado com a...
Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia: ‘Amor como destino’
A atriz Marina Moschen, revelou nesta quarta-feira (8), que está noiva da fotógrafa Emilia Sauaia, com quem mantém um relacionamento...
POLÍTICA
Seminário debate relações da Ales com a sociedade no Império e na República
As relações da Assembleia Legislativa (Ales) com a sociedade capixaba, desde o Império até a República, foram discutidas no “I...
Editais do concurso público da Assembleia têm novas retificações
O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisas (IBGP) publica, nesta quinta-feira (9), novas retificações nos editais do concurso público da...
Defesa do Consumidor recolhe bebidas em distribuidoras
Mais de 20 distribuidoras de bebidas da Grande Vitória foram fiscalizadas em ação realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor...
Esportes
Mirassol vence Fluminense, retorna ao G4 e complica o tricolor na tabela
O Mirassol garantiu uma importante vitória em seus domínios nesta quarta-feira, ao superar o Fluminense por 2 a 1, em...
Novorizontino vence o Cuiabá e entra no G4 da Série B
O Grêmio Novorizontino conquistou uma vitória crucial nesta quarta-feira ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal,...
Atlético-MG vence o Sport por 3 a 1 na Arena MRV
Em uma noite de futebol movimentada na Arena MRV, o Atlético-MG superou o Sport Recife por 3 a 1 nesta...
