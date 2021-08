Thiago Gagliasso tem medo de ser confundido com irmão em ato pró-Bolsonaro

Reprodução Instagram Thiago Gagliasso em manifestação pró-Bolsonaro

Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso , comparece em ato a favor do governo Bolsonaro e pelo retorno do voto impresso, no Rio de Janeiro. Em seus stories do Instagram, o ator comentou que apesar de já ter se passado por seu irmão para ter vantagens na vida, ele não quer que isso aconteça no ato. Como Bruno já declarou oposição ao governo , Thiago tem medo da confusão acontecer pelo uso de máscara e ele se dar mal. Ele também aproveitou para imitar Bolsonaro e Lula , e citar Luisa Mell , chamando-a para ver os “cachorros bolsominions”.

Thiago já se intitulou ex-irmão de Bruno Gagliasso em mensagem para provocar à atriz Leandra Leal, após a participação dela no programa “Altas Horas” . Thiago e Bruno já tiveram diversos desentendimentos e em entrevista à rádio O Dia, ele declarou estar sem falar com o irmão há três anos .

Reprodução/Instagram Os irmãos Thiago e Bruno Gagliasso

Em postagem feito no meio do ato, para mostrar a bandeira do estado do Rio de Janeiro que ganhou de presente, Thiago fala que nunca quis ser ator, apesar do peso do sobrenome. Ele também fala que agora está descobrindo sua missão e diz que machuca ver sua mãe triste por ter a vida exposta. Thiago agradece a Deus e à família judaico cristã pelo carinho que recebeu no ato.