Thiago Gagliasso ironiza lado vegano de Xuxa: “Alguém aí já foi na xurrascaria?”

O ensaio de Xuxa Meneghel para a “Vogue Brasil” continua dando o que falar. É que, assim como Antonia Fontenelle e Mara Maravilha, Thiago Gagliasso também foi às redes sociais alfinetar a rainha dos baixinhos pelo seu posicionamento contrário ao consumo de produtos derivados de animais e o fato de ter posado para a revista usando um acessório de napa.

Para quem não está por dentro do imbróglio, a peça em questão — uma luva roxa da grife italiana Prada, com mininécessaire e que custa nada mais, nada menos do que R$ 6.600,00 — é produzida com pele de cordeiro e revestida em cashmere , conforme havíamos adiantado.





Ao compartilhar trecho da fala da apresentadora, na qual diz que, por mais que sua alimentação seja vegana, muitas vezes, não consegue seguir o movimento em trabalhos, “porque os produtores não se atentam a utilizar itens que não sejam de origem animal”, o ator não perdoou.

Além de repercutir a frase — “Meu trabalho e minha vida não me permitem ser 100% vegana” — que ela usou para se explicar, o caçula dos Gagliasso ainda acrescentou, aos risos: “Alguém aí já foi na ‘xurrascaria’ da Xuxa? Não sabia que ela tinha uma”. Entre as respostas, há frases como: “Faça o que digo e não o que faço”, “semiveganismo” e “veganismo de Taubaté”.

“Meu trabalho e minha vida, não me permitem ser 100% vegana” Diz Xuxa. Kkkkkkkkkkkkkkk Alguém aí já foi na “Xurrascaria” da Xuxa, n sabia que ela tinha uma. 😂 — Thiago Gagliasso (@thigagliasso) November 18, 2021