Thiago Costa continua internado; cantor passará por mais uma cirurgia

Instagram Thiago Costa, cantor e compositor

Thiago Costa, que foi hospitalizado após sofrer um acidente envolvendo lancha , continua internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, na Grande Belém.

De acordo com o último comunicado emitido pela assessoria do rapaz no último domingo (14), ainda não há previsão de alta e o artista deverá passar por uma nova cirurgia no braço direito nesta terça-feira (16). O sertanejo também sofreu uma lesão grave na perna direita e já passou por uma cirurgia.

Por conta dos procedimentos, o cantor precisou de mais duas bolsas de sangue. Mas, apesar da gravidade dos ferimentos, de acordo com o último boletim médico divulgado no sábado (13), o quadro de saúde do sertanejo é estável. Ele se mantém consciente e se alimentando.

Thiago Costa sofreu um acidente no Furo do Maguari, no Pará, na última quinta-feira (11). A moto aquática em que ele estava foi atingida por uma lancha. A outra pessoa que estava no veículo com o cantor também foi hospitalizada. O estado de saúde da mesma não foi divulgado.