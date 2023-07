TheLotter: brasileiros podem ganhar prêmio de R$2,067 bilhão

Você está pronto(a) para transformar seus sonhos em realidade com o prêmio acumulado da US Mega Millions no valor de US$ 427 milhões?

Nesta sexta-feira, 7 de julho , a famosa loteria Mega Millions dos Estados Unidos poderá entregar um prêmio extraordinário de US$ 427 milhões , o que significa mais de R$ 2,067 bilhão .

Já imaginou acordar neste sábado sendo uma das pessoas mais ricas do País? Isso é totalmente possível. O primeiro passo para tornar esse sonho em realidade, é comprar um bilhete oficial da Mega Millions. Essa famosa loteria norte-americana acumulou novamente e o prêmio chegou ao impressionante valor de 427 milhões de dólares .

Segundo as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar e concorrer ao prêmio.

Por meio da TheLotter , o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder do mundo, qualquer pessoa no Brasil pode jogar nos maiores jackpots internacionais, sem precisar sair do país! Para concorrer, basta comprar o bilhete oficial da loteria que deseja jogar.

Em seus 20 anos de serviço, a TheLotter teve a felicidade de entregar centenas de milhões de dólares em prêmios de loteria para milhões de bilhetes vencedores. E como há dezenas de milhares de latino-americanos que jogam nas loterias diariamente ao redor do mundo, há também muitos latinos que ganharam os incríveis prêmios.

Como comprar bilhetes oficiais do Brasil?

O primeiro passo é acessar a página da loteria Mega Millions na TheLotter . Em seguida, escolha cinco números principais e um número adicional. Aí é só pressionar o botão de jogar na parte inferior da tela e pronto, você está participando do sorteio.

Ao jogar on-line com a TheLotter , você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, entre outros. Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier.

Como funciona a TheLotter?

Agentes locais da TheLotter compram os bilhetes oficiais em nome do jogador e enviam uma cópia digitalizada para sua conta pessoal na plataforma. Se ganhar, leva o prêmio na íntegra, 100% sem comissões!

Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são exatamente as mesmas de alguém jogando nos Estados Unidos.

O que acontece quando um brasileiro ganha?

Segundo as regras das loterias americanas, não é necessário ser residente ou cidadão dos EUA para jogar. Contudo, para poder receber qualquer prêmio, o bilhete de loteria não pode sair do território americano.

É por isso que os bilhetes comprados pelo site TheLotter são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos. E ainda, os clientes recebem em suas contas, uma cópia digitalizada do bilhete como prova de propriedade.

Se o jogador ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que ele possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!

Nesta sexta-feira , dia 7 de julho , você pode ser o(a) mais novo(a) bilionário(a) do Brasil. Participe deste sorteio da US Mega Millions e concorra a 2,067 bilhões de reais .

Sabe tudo aquilo que você imaginou que poderia fazer se ganhasse na loteria? Pois é, com este prêmio dá para fazer tudo o que você quiser e muito mais! Não perca mais tempo, acesse agora mesmo o site TheLotter e garanta seus bilhetes oficiais da Mega Millions.

Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.net. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/

