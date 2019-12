Thelma sabota preservativos de Danilo para ser avó em “Amor de Mãe”

Sempre reveladora, Geisy Arruda começou a última sexta-feira do ano (27) animando os seguidores. A celebridade posou com look revelador e ainda exibiu seu bronzeado em dia.

“SExtou!! E as intenções são as piores. Porque metade dela é libertinagem e a outra ? É só maldade!! Acordei mázinha, sorry”, disparou ela na legenda.

“Maravilhosa”, comentou um seguidor. “Nossa, que corpinho”, disse outro. “Um espetáculo de mulher”, disparou mais um internauta.