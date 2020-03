Thelma dá a luz e rejeita ajuda de Camila em “Amor de Mãe”

No capítulo desta segunda-feira (9) de “Amor de Mãe”, da Globo, Camila (Jéssica Ellen) viverá fortes emoções. Após brigar com a nora, Thelma (Adriana Esteves) recusará a ajuda da nora para ir ao hospital. Depois do parto, a professora não conseguirá amamentar o próprio filho e desabafará com Lurdes (Regina Casé), que irá conversar com a amiga.

Após discutirem, Thelma dá à luz e não deixa Camila se aproximar do bebê

Em outro núcelo de ” Amor de Mãe “, Magno (Juliano Cazarré) vai contar para Betina (Isis Valverde) que se sentiu humilhado por Lídia (Malu Galli). Ele está certo, pois a socialite vai aconselhar a moça e se separar do frentista. Além disso, a ex-enfermeira irá se sentir atraída por Sandro (Humberto Carrão).

Ainda no mesmo capítulo da novela, Nicolas (Gabriel Palhares) e Tomás (Gianlucca Mauad) vão implicar com o primo, Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues). Raul (Murilo Benício) vai aconselhar o garoto. O menino agredirá Nicolas e Miranda (Debora Lamm) cobrará explicações do empresário e de Vitória (Taís Araujo) em ” Amor de Mãe “.