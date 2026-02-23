Theatro Carlos Gomes recebe Grupo Rerigtiba com ‘A Maldição e o Mistério de Kalá’ na estreia de circulação por 10 cidades

O Grupo de Teatro Rerigtiba inicia, no dia 1º de março, uma circulação que passará por 10 cidades, de norte a sul do Espírito Santo. O projeto leva ao público o espetáculo “A Maldição e o Mistério de Kalá”, com apresentações em teatros e quadras escolares, sempre com entrada gratuita e intérprete de Libras.

A jornada começa na capital, no Theatro Carlos Gomes, e segue para os municípios de Marilândia, Viana, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Atílio Vivácqua, Anchieta, Santa Teresa, Muniz Freire e João Neiva.

A trama se passa na fictícia Vila de Kalá, amaldiçoada por um imperador vingativo que determina que, a cada sete luas novas, o membro mais jovem de uma família da ilha seja levado pela noite para sempre. A história acompanha dois antigos moradores e uma jovem visitante que, juntos, enfrentam o mistério e tentam quebrar a maldição, reafirmando o poder do amor, da amizade e da família para superar os obstáculos que afastaram os habitantes da pequena e aprazível vila.

A montagem propõe um exercício de imaginação ao combinar o uso de meias-máscaras com uma linguagem dinâmica que integra movimento, música e ação poética. O espetáculo utiliza máscaras balinesas para narrar uma fábula contemporânea sobre o poder das escolhas, com direção e dramaturgia de Tiche Vianna, reconhecida pesquisadora do universo das máscaras teatrais.

O elenco é formado pelas atrizes Julia Campos, Sara Lyra e Welida Pontes, com assistência de cena de Jacqueline Cupertino. A equipe técnica conta ainda com Danilo Curtiss (operação de som), Murillo Pompermayer (operação de luz) e produção executiva de Telma Amaral, entre outros profissionais.

Fundado em 1993 e sediado em Anchieta, o Grupo de Teatro Rerigtiba soma mais de três décadas dedicadas à pesquisa e à criação colaborativa, mantendo intercâmbio constante com artistas de diferentes regiões do país.

O projeto foi contemplado no Edital nº 10/2024 e é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.

Serviço – Estreia da circulação

Data: 1º de março (domingo)

Local: Theatro Carlos Gomes, Vitória

Horário: 19h

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: Intérprete de Libras

Classificação: 10 anos

Informações: WhatsApp Grupo Rerigtiba – (28) 98811-8468

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli

Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583 (apenas mensagens de texto)

[email protected] / [email protected]