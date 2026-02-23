Connect with us

Estadual

Theatro Carlos Gomes recebe Grupo Rerigtiba com ‘A Maldição e o Mistério de Kalá’ na estreia de circulação por 10 cidades

Published

31 minutos ago

on

O Grupo de Teatro Rerigtiba inicia, no dia 1º de março, uma circulação que passará por 10 cidades, de norte a sul do Espírito Santo. O projeto leva ao público o espetáculo “A Maldição e o Mistério de Kalá”, com apresentações em teatros e quadras escolares, sempre com entrada gratuita e intérprete de Libras.

A jornada começa na capital, no Theatro Carlos Gomes, e segue para os municípios de Marilândia, Viana, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Atílio Vivácqua, Anchieta, Santa Teresa, Muniz Freire e João Neiva.

A trama se passa na fictícia Vila de Kalá, amaldiçoada por um imperador vingativo que determina que, a cada sete luas novas, o membro mais jovem de uma família da ilha seja levado pela noite para sempre. A história acompanha dois antigos moradores e uma jovem visitante que, juntos, enfrentam o mistério e tentam quebrar a maldição, reafirmando o poder do amor, da amizade e da família para superar os obstáculos que afastaram os habitantes da pequena e aprazível vila.

A montagem propõe um exercício de imaginação ao combinar o uso de meias-máscaras com uma linguagem dinâmica que integra movimento, música e ação poética. O espetáculo utiliza máscaras balinesas para narrar uma fábula contemporânea sobre o poder das escolhas, com direção e dramaturgia de Tiche Vianna, reconhecida pesquisadora do universo das máscaras teatrais.

O elenco é formado pelas atrizes Julia Campos, Sara Lyra e Welida Pontes, com assistência de cena de Jacqueline Cupertino. A equipe técnica conta ainda com Danilo Curtiss (operação de som), Murillo Pompermayer (operação de luz) e produção executiva de Telma Amaral, entre outros profissionais.

Fundado em 1993 e sediado em Anchieta, o Grupo de Teatro Rerigtiba soma mais de três décadas dedicadas à pesquisa e à criação colaborativa, mantendo intercâmbio constante com artistas de diferentes regiões do país.

O projeto foi contemplado no Edital nº 10/2024 e é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.

Serviço – Estreia da circulação

Data: 1º de março (domingo)
Local: Theatro Carlos Gomes, Vitória
Horário: 19h
Entrada: Gratuita
Acessibilidade: Intérprete de Libras
Classificação: 10 anos
Informações: WhatsApp Grupo Rerigtiba – (28) 98811-8468

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult
Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli
Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111
Whatsapp: (27) 99753-7583 (apenas mensagens de texto)
[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Estadual1 minuto ago

Nota Premiada Capixaba vai distribuir R$ 184,5 mil em prêmios nesta quinta-feira (26)

Pode começar a torcer: nesta quinta-feira (26) acontece o 50º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela...
Policial31 minutos ago

PRF apreende caminhão clonado após ocorrência com carga em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão clonado na manhã desta segunda-feira (23), no km 286 da BR-101, em Cariacica/ES....
Policial31 minutos ago

DPCAI de São Mateus captura foragido investigado por estupro e violência doméstica em Minas Gerais

Investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de São Mateus resultaram na...
Estadual31 minutos ago

Salário de fevereiro será pago aos servidores nesta sexta-feira (27)

O depósito do salário dos mais de 95 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente...
Estadual31 minutos ago

Theatro Carlos Gomes recebe Grupo Rerigtiba com ‘A Maldição e o Mistério de Kalá’ na estreia de circulação por 10 cidades

O Grupo de Teatro Rerigtiba inicia, no dia 1º de março, uma circulação que passará por 10 cidades, de norte...
Estadual31 minutos ago

Inscrições para o Pré-Enem Sedu começam nesta segunda-feira (23)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), publicou, nesta segunta-feira (23), o Edital nº 07/2026, que...
Estadual31 minutos ago

Sedu inicia Chamadão da EJA com mobilização em todo o Espírito Santo

A Secretaria da Educação (Sedu) iniciou, nesta segunda-feira (23), o Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, uma...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus1 dia ago

Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus

Uma ocorrência de violência doméstica levou à descoberta de um possível ponto de tráfico de drogas na manhã deste sábado...
São Mateus2 dias ago

Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus

Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no...
São Mateus3 dias ago

Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri

Um bebê de apenas três dias de vida foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde de quarta-feira...

Regional

Regional1 dia ago

Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES

Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Regional1 dia ago

Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES

Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Regional2 dias ago

Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES

Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito...

Estadual

Estadual31 minutos ago

Nova etapa do Caminhos do Campo impulsiona infraestrutura rural em Domingos Martins

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço realizaram, nesse domingo (22), a entrega da segunda etapa...
Estadual2 horas ago

Estado inaugura pavimentação rural e autoriza nova etapa em Colatina

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço inauguraram, nesse sábado (21), a primeira etapa da pavimentação...
Estadual3 horas ago

Governo do Estado realiza série de entregas e anuncia novos investimentos em Marilândia

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço cumpriram agenda oficial em Marilândia, nesse sábado (21), com...

Nacional

Nacional23 horas ago

VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo

O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Nacional24 horas ago

Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra

O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
Nacional24 horas ago

VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia

Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...

Policial

Policial4 horas ago

Deic de Aracruz recupera motocicleta furtada e investiga crime de receptação

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, recuperou, na...
Policial4 horas ago

PCES cumpre mandado de prisão preventiva por latrocínio em Pedro Canário

Na última sexta-feira (20), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro...
Policial3 dias ago

Polícia Civil prende suspeito em flagrante e apreende arma, munições e drogas durante operação em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento1 hora ago

Bruna Biancardi encanta fãs ao mostrar Mavie colhendo acerolas no jardim: ‘Fofura’

Bruna Biancardi, de 31 anos, derreteu os seguidores neste domingo (22) ao publicar um vídeo da filha, Mavie, de dois...
Entretenimento3 horas ago

Larissa Tomásia exibe shape definido em praia de Alagoas: ‘Ela é maravilhosa’

Larissa Tomásia, de 29 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar cliques curtindo uma praia no litoral sul de Alagoas....
Entretenimento5 horas ago

Ana Castela celebra cinco anos de carreira com festa animada na Flórida: ‘Na Florida’

Aos 22 anos, Ana Castela aproveitou a noite de domingo (22), na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado de amigos....

POLÍTICA

Política3 horas ago

Projeto autoriza governo a doar imóvel ao Município de São Mateus

Por meio do Projeto de Lei (PL) 16/2026, encaminhado à Assembleia Legislativa (Ales), o Poder Executivo busca autorização para doar...
Política3 horas ago

Projeto do governo redefine estrutura organizacional do Iema

Deve tramitar em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/2025, que redefine a estrutura organizacional...
Política5 horas ago

Curso de proteção de autoridades tem início na Assembleia

Desta segunda (23) até sexta-feira (26), 35 alunos selecionados, entre membros das guardas municipais da Grande Vitória e interior, do...

Esportes

Esportes16 horas ago

Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense 

O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
Esportes16 horas ago

América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Esportes16 horas ago

Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante 

Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...

Mais Lidas da Semana