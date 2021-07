The Witcher: Netflix divulga data de anime e segunda temporada; assista

Reprodução/Twitter/Netflix Segunda temporada de The Witcher

A Netflix anunciou nesta sexta-feira (9) a data de estreia da segunda temporada de The Witcher . A continuação da história do bruxo chega na plataforma de streaming no dia 17 de dezembro.

Além disso, a Netflix também oficializou a chegada de uma série derivada de The Witcher. Desta vez, a obra será produzida como anime , e se chamará “The Witcher: Lenda do Lobo”. Veja os dois trailers:

O universo @WitcherNetflix está se expandindo. O anime The Witcher: Lenda do Lobo estreia no dia 23 de agosto. #WitcherCon pic.twitter.com/p0z7cZDQPn — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 9, 2021

O anime derivado da série fica disponível na plataforma de streaming meses antes da segunda temporada, em 23 de agosto.