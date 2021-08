The Music Journal Brazil The Weeknd vem ao Brasil em 2023, diz jornalista

Os rumores sobre a vinda de The Weeknd no Brasil que se acentuaram antes da pandemia do novo coronavírus , parecem que se transformarão em realidade em breve.

De acordo com as informações do jornalista José Norberto Flesc h, o astro pop canadense se apresentará em solo brasileiro entre os meses de março e abril de 2023.

The Weeknd emplacou grandes sucessos mundiais como Blinding Lights, Heartless, Save Your Tears, Can’t Feel My Face , entre outros.

Seu último lançamento é a nova faixa Take My Breath , lançada na última sexta-feira (6).