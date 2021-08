Marcelo de Assis The Weeknd lança a edição comemorativa do álbum “Thursday”

O astro pop canadense The Weeknd lança nesta quarta-feira (18) sua segunda mixtape de uma série de trilogias, em comemoração ao 10º aniversário do álbum Thursday. Essa será a primeira vez que o álbum estará disponível na íntegra, com as suas nove faixas apresentadas no formato original. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via XO e Republic Records .

O lançamento digital será acompanhado por duas versões de 2 LP’s, à venda exclusivamente no site shop.theweeknd.com , uma versão padrão e a outra uma capa assinada por uma série de artistas, de edição limitada.

Além disso, The Weeknd revelará uma ampla colaboração com o artista japonês Kaikai Kiki, conhecido como MR. , para celebrar o momento. A cápsula de 13 peças inspirada em mangá e anime de MR. apresenta todas as roupas assinadas, action figures , um tapete, três estampas exclusivas e uma jaqueta premium Roots Award.

Você viu?

MR. disse: “Tive a honra de ser convidado para criar a arte do álbum de lançamento de 10º aniversário de ‘Thursday’. Eu queria evocar um senso de vida cotidiana na minha versão da capa. Espero que os fãs de The Weeknd desfrutem do álbum como da sua semana”.

Ouça o álbum: