The Music Journal Brazil The Weeknd inicia nova era com novo single e clipe de “Take My Breath”

O astro pop canadense The Weeknd lança nesta sexta-feira (6) o seu tão aguardado single Take My Breath , a primeira faixa de seu próximo álbum, conforme anunciado na nova edição da revista GQ . A faixa já está em todas as plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records.

O clipe, dirigido por Cliqua , exemplifica a capacidade do canadense de desenvolver seu som de forma consistente e mostra seu talento para contar histórias através de sua música.

Recentemente, o cantor publicou em suas redes sociais uma série de tweets e um trailer , despertando a curiosidade e gerando grande expectativa em seus fãs. Na última segunda-feira (2), a revista GQ estreou com The Weeknd a primeira edição global em 90 anos, na qual o artista é a única estrela da capa em todas as edições.

Na entrevista, ele deu uma dica do que os seus fãs podem esperar de seu próximo disco. No mesmo dia, o canadense havia divulgado um trecho de Take My Breath , junto com a data de lançamento, em um teaser promocional das Olimpíadas de Tóquio durante a transmissão do Olympics Prime Time Show , da emissora norte-americana NBC , estrelando a equipe feminina de atletismo dos Estados Unidos.

Take My Breath marca o mais recente material de The Weeknd desde o lançamento de seu aclamado álbum After Hours , apresentado em março de 2020.

