The Weeknd e Angelina Jolie são vistos juntos e aumentam rumores de relação

Reprodução Angelina e The Weeknd foram vistos juntos

Durante evento VIP em Los Angeles, o cantor The Weeknd e a atriz Angelina Jolie foram vistos juntos mais uma vez. Os dois foram flagrados em meio a rumores de um novo romance. No início do mês, eles foram vistos em um jantar em Santa Monica, na mesma região.

O perfil ‘Deuxmoi’ no Instagram publicou os cliques dos dois. O cantor foi visto também com amigos e Joli com as filhas Shiloh e Zahara. Outras contas de fãs repercutiram o evento. Segundo o jornal ‘The Sun’, The Weeknd e Angelina são amigos, apesar do cantor ter afirmado que tem uma ‘queda’ pela atriz há anos.

Você viu?

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5 — The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021





De acordo com informações do insider deuxmoi, The Weeknd e Angelina Jolie foram vistos juntos ontem à noite em um evento em LA. pic.twitter.com/sTz3Vjc5Gi — The Weeknd Brasil (@SiteTheWeekndBR) July 11, 2021





O cantor já citou Angelina e o ex dela, Brad Pitt, em algumas canções. Ele cinta a estrela em ‘Party Monster’ e fala de Brad Pitt no hit ‘Starboy’. Além de The Weeknd, há rumores sobre o revival da atriz com o ex-marido Jonny Lee Miller, já que ela foi vista entrando e saindo do prédio de Nova York onde mora o astro.

Já o último relacionamento de longa duração de The Weeknd foi com Bella Hadid, com quem ficou junto entre 2015 e 2019.