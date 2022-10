“The Modern Bohemian” é uma pequena casa sobre rodas

Divulgação – Summit Tiny Homes The Modern Bohemian é uma casa sobre rodas com direito até a banheiro com banheira de hidromassagem.

Pequenas casas sobre rodas apresentam estilos e formas diferentes, mas uma coisa que elas têm em comum é que incorporam funcionalidade em cada metro quadrado de espaço disponível.

Com a “The Modern Bohemian” não é diferente! O imóvel sobre rodas pode ser considerado uma casa que combina elementos rústicos com comodidades modernas, oferecendo aos moradores um pouco de tudo.

De acordo com a construtora canadense Summit Tiny Homes , o espaço conta com 10,9 metros de comprimento e 2,5 metros de largura e 29,2 metros quadrados de espaço vital, permitindo que até quatro pessoas durmam com conforto.

Por fora, a Modern Bohemian apresenta um revestimento de painel inteligente preto com detalhes em cedro combinando com o seu interior rústico-moderno bastante arejado, graças às inúmeras janelas.

Por falar nisso, ao entrar, a primeira vista é da cozinha iluminada e arejada que inclui todos os eletrodomésticos necessários com direito a fogão a gás propano de quatro bocas com forno, exaustor, geladeira espaçosa e uma grande pia.

A decoração vem dos armários pretos personalizados com detalhes em ouro que fornecem amplo armazenamento e uma generosa bancada, além de uma mesa de café da manhã com espaço para um grande banco embaixo.

Ao lado da cozinha fica a sala de estar, projetada de forma que criasse um ambiente aconchegante para uma leitura ou um cochilo após o almoço, acompanhado de uma bela poltrona e uma pequena mesa de centro.

Da sala de estar, é possível acessar o loft acima através de um conjunto de escadas com armazenamento embutido . Assim, os moradores podem usá-lo como um quarto, um pequeno escritório ou um depósito.

A construtora do projeto garante que quatro pessoas não têm do reclamar, pois além de poder usá-la como casa, também pode usar como um home-office com um cenário diferente a cada dia com vistas deslumbrantes.

Ao lado da cozinha, há um banheiro com banheira e chuveiro, penteadeira, um vaso sanitário padrão e algumas prateleiras flutuantes que são úteis quando você deseja guardar seus produtos de higiene pessoal. A casa também está preparada para lavadora e secadora.

O quarto principal tem espaço suficiente para acomodar uma ampla cama de casal e um guarda-roupa com diversos nichos para ninguém botar defeito, de modo que cada espaço do ambiente fosse muito bem aproveitado.

O custo do Modern Bohemiancom loft que é opcional varia entre 162.999 e 189.999 dólares canadenses, o equivalente a pouco mais de R$ 617 mil e R$ 720 mil, fazendo uma conversão simples e está pronto para morar com todos os móveis. Quem arrisca?

Fonte: IG CARROS