Marcelo de Assis The Cure já está trabalhando em seu novo álbum

Robert Smith , lendário frontman do The Cure , deixou claro aos fãs que ele e seus companheiros de banda estão planejando um novo material para tocar quando voltarem a se apresentar novamente. Além disso, o cantor e compositor de 62 anos revelou que o seu desejo de lançar um novo álbum é “irresistível”.

“Estaremos tocando músicas de um novo álbum na próxima vez que tocarmos … ou não tocaremos!”, escreveu Robert Smith no Twitter . “E eu realmente quero tocar… então isso significa… Isso significa que meu desejo de lançar um novo álbum é irresistível” , revelou.

Tudo indica que os próximos shows do The Cure devam acontecer em uma nova turnê projetada para outubro deste ano. Serão 44 datas na Europa e Reino Unido, que acontecerão entre outubro e dezembro.

Também foi revelado nas últimas semanas que o The Cure apresentará um show de 135 minutos , com um novo álbum de 67 minutos, o sucessor de 4:13 Dream de 2008.

O The Cure é uma banda britânica formada em 1978 e se tornou uma das grandes referências do rock nos anos 1980 e 1990, lançando megahits que se tornaram clássicos do gênero como Friday I’m in Love, Close To Me, Lovesong, The Love Cats e Inbetween Days .

Eles já venderam mais de 30 milhões de discos em todo o mundo e entraram para o Hall da Fama do Rock em 2019.