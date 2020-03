The Circle Brasil: conheça os participantes do reality show da Netflix

arrow-options Divulgação The Circle, com Giovanna Ewbank

O próximo dia 11 de março marcará a estreia do primeiro reality show brasileiro da Netflix . Apresentado por Giovanna Ewbank, a série ” The Circle ” promete revolucionar o conceito do que já foi explorado nos programas do gênero até o momento.

Os participantes ficarão reclusos no mesmo prédio, em Londres, mas não poderão interagir fisicamente entre si. Toda a parte de interação será feita a partir de uma plataforma chamada Circle, onde os participantes poderão criar laços, falar a verdade ou até mesmo criar perfis fake.

Confira a galeria com todos os participantes, que estarão concorrendo ao prêmio de R$ 300 mil