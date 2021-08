The Music Journal Brazil The Beatles: discografia será armazenada em cofre que suporta desastre nuclear

De acordo com o site britânico Express UK, a discografia dos Beatles será armazenada em um super cofre, localizado no Polo Norte, que suporta até desastre nuclear.

No cofre, serão guardadas cópias físicas dos álbuns dos Beatles, além de seu acervo digital. O compartimento será alocado no polo no primeiro semestre de 2022. A expectativa é que durem por mais de 1.000 anos.

A ideia de guardar a obra dos Fab Four dessa forma foi da Elire Management Group, juntamente com o IMC (Conselho Internacional da Música). O presidente da instituição explicou que a iniciativa “trata-se de garantir o futuro da música protegendo esses registros do passado”.