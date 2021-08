Marcelo de Assis The Beatles: álbum “Let It Be” ganha versão especial em outubro

O clássico álbum Let It Be dos Beatles ganhará uma versão especial no dia 15 de outubro pela Universal Music , via Capitol Records , que incluirá uma versão expandida do disco com gravações inéditas de sessions, ensaios e jams de estúdio, além do inédito LP Get Back de 1969, mixado por Glyn Johns.

Simultaneamente à abertura para pré-venda dos pacotes das Special Editions , três faixas da nova edição remixada e expandida estão tendo seus lançamentos digitais hoje: Let It Be (2021 Stereo Mix), Don’t Let Me Down (primeira performance no famoso show no terraço da gravadora Apple), e For You Blue (Get Back LP Mix).

Let It Be foi recentemente mixado pelo produtor Giles Martin e o engenheiro Sam Okell em estéreo, DTS 5.1 surround, e Dolby Atmos . A nova edição especial do álbum segue as aclamadas edições de aniversário de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), White Album (2018) e Abbey Road (2019).

Todos os novos lançamentos de Let It Be apresentam a nova mixagem em estéreo do álbum, seguindo a versão original reproduzida para disco de Phil Spector (1939-2021) e trabalhando diretamente da sessão original e das fitas de oito faixas do histórico show no terraço da gravadora Apple. As coleções físicas e digitais Super Deluxe também apresentam 27 gravações de sessões anteriormente inéditas, um EP de quatro faixas intitulado Let It Be e o LP Get Back , com a mixagem feita pelo engenheiro Glyn Johns, em maio de 1969 – precioso material também jamais lançado antes.

Em 2 de janeiro de 1969 , John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr iniciaram o ano juntos em um soundstage montado nos Twickenham Film Studios em Londres . Os Beatles se jogaram nos ensaios de um projeto que pretendia trazê-los de volta ao seu habitat: o palco. Durante 21 dias, câmeras e gravadores documentaram quase todos os momentos: primeiro em Twickenham, e depois no próprio Apple Studio dos Beatles, onde o tecladista Billy Preston (1946-2006) se somou a eles. Juntos, eles ensaiaram canções originais recém compostas e fizeram jams com músicas mais antigas, todas capturadas ao vivo e cruas, sem qualquer verniz de produção.

Em 30 de janeiro, as câmeras e gravadores estavam rolando quando os Beatles, acompanhados por Billy Preston , fizeram o que seria seu último show, no terraço gelado da sede da Apple, em Saville Row . Na plateia, familiares e amigos, mais todas as pessoas das redondezas que estivessem dentro do alcance sonoro dos amplificadores.

A apresentação ao meio-dia fez com que o West End de Londres parasse: nas ruas, pescoços eram esticados; nos edifícios vizinhos, janelas foram abertas para uma melhor visão. Uma onda de reclamações de barulho atraiu os policiais para o local, obrigando o show a ser encerrado após 42 minutos.

O trabalho de compilação de um álbum a ser intitulado Get Back foi realizado em abril e maio daquele ano por Glyn Johns. Para sua versão, o engenheiro incluiu versões interrompidas, brincadeiras entre as canções, early takes e até uma gravação bagunçada de I’ve Got A Feeling , com John explicando: “Eu estraguei tudo tentando soar mais alto”.

Os Beatles , no entanto, decidiram arquivar todo o copioso material do projeto: fitas, bobinas de filme e fotos. Preferiram gravar e lançar sua obra-prima Abbey Road . Extraído das fitas feitas em janeiro de 1969, com mais algumas sessões que precederam e seguiram essas gravações, o álbum final dos Beatles, Let It Be , foi finalmente lançado em 8 de maio de 1970 (18 de maio nos EUA) para acompanhar o lançamento do filme Let It Be .

As sessões que deram origem ao álbum (e também ao filme) Let It Be foram a única vez na carreira dos Beatles em que essas atividades de criação de músicas em estúdio foram documentadas tão extensamente. Mais de 60 horas de filmagens inéditas , mais de 150 horas de gravações de áudio inéditas e centenas de fotografias inéditas foram recentemente exploradas e meticulosamente restauradas para três lançamentos complementares e definitivos dos Beatles: um banquete para os sentidos que abrange todo o tesouro arquivado.

A nova Let It Be Special Edition é acompanhada por The Beatles: Get Back , aguardadíssima série de documentários dirigida pelo cineasta Peter Jackson (vencedor de três Oscars), e um belo e novo livro de capa dura também intitulado The Beatles: Get Back. O material explorado para os novos projetos revelou que havia um espírito mais alegre e cooperativo nas sessões, diferentemente do que foi transmitido pelos 80 minutos do filme Let It Be de 1970.

“Eu sempre achei que o filme original ‘Let It Be’ era bastante infeliz na forma como lidou com o fim de nossa banda. O novo filme mostra a camaradagem e o amor que havia entre nós quatro”, escreve Paul McCartney , no prefácio para o livro Let It Be Special Edition. “O filme também mostra os maravilhosos momentos que passamos juntos, e combinado com o recém-remontado álbum ‘Let It Be’, é uma poderosa recordação daquele tempo. É assim que eu quero lembrar dos Beatles”.

Confira o conteúdo completo da nova versão de Let It Be:

SUPER DELUXE [5CD+1Blu-ray + 105-page hardbound book in slipcase | digital audio collection]

CD1: Let It Be (new stereo mix of original album)

1: Two Of Us 2: Dig A Pony 3: Across The Universe 4: I Me Mine 5: Dig It 6: Let It Be 7: Maggie Mae 8: I’ve Got A Feeling 9: One After 909 10: The Long And Winding Road 11: For You Blue 12: Get Back

CD2: Get Back – Apple Sessions

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4) 2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono) 3: Can You Dig It? 4: I Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono) 5: For You Blue (Take 4) 6: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10) 7: I’ve Got A Feeling (Take 10) 8: Dig A Pony (Take 14) 9: Get Back (Take 19) 10: Like Making An Album? (Speech) 11: One After 909 (Take 3) 12: Don’t Let Me Down (First rooftop performance) 13: The Long And Winding Road (Take 19) 14: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

CD3: Get Back – Rehearsals and Apple Jams

1: On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono) 2: Concentrate On The Sound (mono) 3: Gimme Some Truth (Rehearsal – mono) 4: I Me Mine (Rehearsal – mono) 5: She Came In Through The Bathroom Window (Rehearsal) 6: Polythene Pam (Rehearsal – mono) 7: Octopus’s Garden (Rehearsal – mono) 8: Oh! Darling (Jam) 9: Get Back (Take 8) 10: The Walk (Jam) 11: Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo 12: Something (Rehearsal – mono) 13: Let It Be (Take 28)

CD4: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix

1: One After 909 2: I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down 3: Don’t Let Me Down 4: Dig A Pony 5: I’ve Got A Feeling 6: Get Back 7: For You Blue 8: Teddy Boy 9: Two Of Us 10: Maggie Mae 11: Dig It 12: Let It Be 13: The Long And Winding Road 14: Get Back (Reprise)

CD5: Let It Be EP

1: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix) 2: I Me Mine (unreleased Glyn Johns 1970 mix) 3: Don’t Let Me Down (new mix of original single version) 4: Let It Be (new mix of original single version)

Blu-ray: Let It Be Special Edition audio mixes

Dolby Atmos 96kHz/24-bit DTS-HD Master Audio 5.1 96kHz/24-bit High Res Stereo (2019 Stereo Mix)

Super Deluxe Vinyl [limited edition 4LP+12-inch EP + 105-page hardbound book in slipcase] LP 1: Let It Be (new stereo mix of original album)

Lado 1

1: Two Of Us 2: Dig A Pony 3: Across The Universe 4: I Me Mine 5: Dig It 6: Let It Be 7: Maggie Mae

Lado 2

1: I’ve Got A Feeling 2: One After 909 3: The Long And Winding Road 4: For You Blue 5: Get Back

LP 2: Get Back – Apple Sessions

Lado 1

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4) 2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono) 3: Can You Dig It? 4: Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono) 5: For You Blue (Take 4) 6: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10) 7: I’ve Got A Feeling (Take 10)

Lado 2

1: Dig A Pony (Take 14) 2: Get Back (Take 19) 3: Like Making An Album? (Speech) 4: One After 909 (Take 3) 5: Don’t Let Me Down (First rooftop performance) 6: The Long And Winding Road (Take 19) 7: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

LP Three: Get Back – Rehearsals and Apple Jams

Lado 1

1: On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono) 2: Concentrate On The Sound (mono) 3: Gimme Some Truth (Rehearsal – mono) 4: I Me Mine (Rehearsal – mono) 5: She Came In Through The Bathroom Window (Rehearsal) 6: Polythene Pam (Rehearsal – mono) 7: Octopus’s Garden (Rehearsal – mono)

Lado 2

1: Oh! Darling (Jam) 2: Get Back (Take 8) 3: The Walk (Jam) 4: Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo 5: Something (Rehearsal – mono) 6: Let It Be (Take 28)

LP Four: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix

Lado 1

1: One After 909 2: I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down 3: Don’t Let Me Down 4: Dig A Pony 5: I’ve Got A Feeling 6: Get Back

Lado 2

1: For You Blue 2: Teddy Boy 3: Two Of Us 4: Maggie Mae 5: Dig It 6: Let It Be 7: The Long And Winding Road 8: Get Back (Reprise)

12-Inch Let It Be EP

Lado 1

1: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix) 2: I Me Mine (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

Lado 2

1: Don’t Let Me Down (new mix of original single version) 2: Let It Be (new mix of original single version)

Deluxe [2CD in digipak with 40-page booklet]

CD 1: Let It Be (new stereo mix of original album) CD 2: Outtake Highlights

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4) 2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono) 3: For You Blue (Take 4) 4: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10) 5: The Walk (Jam) 6: I’ve Got A Feeling (Take 10) 7: Dig A Pony (Take 14) 8: Get Back (Take 8) 9: Like Making An Album? (Speech) 10: One After 909 (Take 3) 11: Don’t Let Me Down (First rooftop performance) 12: The Long And Winding Road (Take 19) 13: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11) 14: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

STANDARD [1CD | digital | 1LP vinyl | limited edition 1LP picture disc vinyl]

Let It Be (new stereo mix of original album)