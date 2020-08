Thaynara OG e Gustavo Mioto terminam namoro pela segunda vez

Reprodução/Instagram/@gustavopmioto Gustavo Mioto fala sobre término com Thaynara Og





Há menos de um mês, Thaynara OG, primeira influenciadora a ser contratada pelo grupo Globo, trocou seu status de relacionamento para solteira novamente. A apresentadora do “TVZ”, do Multishow, terminou pela segunda vez o namoro com o sertanejo Gustavo Mioto. Os dois já tinham colocado um ponto final no relacionamento em agosto do ano passado, mas acabaram reatando no início deste ano.

“De fato não estamos mais juntos e acho que, assim como outros casais, damos algumas chances ao nosso relacionamento e, depois de tentar algumas vezes, chegamos ao ponto de reconhecer que a melhor decisão é cada um seguir o seu caminho. Respeito muito a história que vivi com ele. Além disso, tenho carinho e torcida por ele e por toda família que sempre me tratou bem. Vida que segue, agora quero focar na minha estreia de amanhã do TVZ e seguir novos projetos”, disse Thaynara a coluna.