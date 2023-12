Thássia Naves realiza 8º bazar beneficente destinado a Casa do Menor

Reprodução/Divulgação Thássia Naves realiza seu 8º Bazar beneficente com 100% da arrecadação destinada à filantropia





A influenciadora Thássia Naves relizará a 8ª edição de seu bazar beneficente, que ocorerrá na próxima terça-feira, (12), à 10h. Essa é a 3º edição que acontece online em parceria com Enjoei.

O projeto online do bazar acontece desde 2020 e em suas primeiras edições o bazar era presencial e, após pedidos dos seguidores, Thássia optou pelo novo

formato. Como de costume, todo o valor arrecadado será destinado à Casa do Menor em Uberlândia.

Thássia conheceu a instituição por meio da sua avó, que também é voluntária e já é madrinha sa Casa do Menor a mais de 10 anos. Com o valor recebido nos bazares foram realizadas obras de manutenção, reformas, construção de salas, vestiários, compra de maquinários, entre outras melhorias. Por lá, 160 crianças de 06 a 14 anos recebem aula de reforço escolar, informática, música, natação, artes, ballet, oficinas psicopedagógicas e atendimento médico e odontológico por meio de seus mais de 50 voluntários.

No bazar, há dois adolescentes dançarinos que, após passarem por uma seleção disputada, ganharam bolsas de estudo de ballet em Mônaco e nos Estados Unidos.

“Parte do valor arrecadado pelo bazar da Thássia custeou as passagens, despesas locais e enxoval dos jovens que hoje estão estabelecidos no mercado de trabalho do ballet internacional. A Casa do Menor Nova Canaã só tem a agradecer a grandiosidade da Thássia. Sua solidariedade é capaz de

transformar a nossa instituição e também a sociedade” comentou Ana Lucia VieiraFernandes, presidente da Casa.

As causas sociais e o compromisso com a responsabilidade social são parte fundamental da vida da comunicadora. “Quando entendi que peças de roupas poderiam, além de serem ressignificadas por meio da economia circular, gerar possibilidades de amparo à esses projetos, entendi que tudo fazia sentido”, complementou Thássia.

No bazar, estarão disponíveis mais de 3000 peças, de tamanhos variados, de marcas admiradas por Thássia, entre elas Luiza Barcelos, Alto Giro, Zara, Nati Vozza, Agilitá, Skazi, Iorane, Fabulous Agilita, Open, NX, entre outras. O bazar já vendeu milhares de ítens ao longo de sua trajetória e as peças costumam esgotar em poucas horas.

A abertura do bazar será anunciada no Instagram da influenciadora ( @thassianaves ), assim como a cobertura online do evento. As peças acabam rápido e serão disponibilizadas no link .





Fonte: Mulher