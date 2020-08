Thammy sobre críticas a campanha da Natura: “Deram visibilidade”

Reprodução/Instagram Thammy Miranda e filho Bento

Pai de Bento, 7 meses, Thammy Miranda foi alvo de ataques após estrelar a campanha de Dia dos Pais da Natura . Em entrevista a Bruno Gagliasso, publicada no canal do YouTube de Giovanna Ewbank, ele diz que as críticas e ameaças de boicote à marca deram visibilidade à causa trans.

“Claro que teve a parte ruim, pelos comentários que existiram. Confesso que não li. Acredito que, ao tentarem boicotar, o tiro saiu pela culatra, porque deram toda a visibilidade que a gente merece e precisa. Tomou uma proporção gigantesca, quando nem era para ser tudo isso”, fala.

Thammy ainda diz: “Eu era apenas mas um influencer representando pessoas que se sentem representadas por mim. Se você não se sente representada por mim, tinha mais 15. Essas pessoas que falaram tudo isso não era para se sentirem representadas por mim. Eu não gostaria de representá-las.”

Além de comentar sobre os ataques que sofreu, Thammy fala sobre como está sendo a paternidade. “É uma evolução ser pai. A cada minuto que olho para a cara do Bento, quero me tornar uma pessoa melhor para ser uma referência para ele de coisas legais, coisas bacanas.”