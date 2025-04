Thâmela Coradello vence campeãs olímpicas e é ouro em etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia

A capixaba Thâmela Coradello, ao lado da parceira sul-matogrossense Victoria Lopes, conquistou a medalha de ouro na segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2025, encerrada nesse domingo (06), em Saquarema, Rio de Janeiro. Para subir no lugar mais alto do pódio a dupla derrotou as atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/15).

E teve mais Espírito Santo no pódio. Elize Maia ficou com a terceira colocação, juntamente com a parceira cearense Carol Horta. Thâmela e Elize são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Já no masculino, Alison Cerutti, um dos maiores nomes da história do vôlei de praia do Estado e duas vezes medalhista em Olimpíadas (ouro no Rio-2016 e prata em Londres-2012), também levou o bronze ao lado do carioca Igor Borges.

A temporada 2025 começou bem para Thâmela e Victoria. Na primeira etapa do Circuito, disputada em fevereiro, em Navegantes (SC), elas já haviam alcançado o pódio, com a segunda colocação.

Na decisão em Saquarema (RJ), a dupla precisou se superar, afinal Duda e Ana Patrícia não eram derrotadas desde que conquistaram o ouro no ano passado em Paris e estavam sem perder há quase dois anos em etapas do Brasileiro. Porém, sem se intimidar com o peso das adversárias e fazendo um grande jogo taticamente, a capixaba e a sul-matogrossense superaram as campeãs olímpicas com um duplo 21/15.

“Feliz demais com esse título e com toda nossa entrega no torneio. Foi com muita superação. Obrigada por toda torcida e carinho. E quarta-feira começa o Elite 16 pra gente!”, comentou Thâmela, citando a etapa do Beach Pro Tour Elite (Circuito Mundial), que também será realizada em Saquarema (RJ), a partir desta quarta-feira (09). Na sequência, ainda neste mês de abril, acontece a terceira etapa do Circuito Brasileiro, em Brasília (DF), entre os dias 23 e 27.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

