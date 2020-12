Thalita Rebouças lança livro de ‘Pai em Dobro’, filme estrelado por Maisa

Reprodução Foto do livro Pai em Dobro, da Editora Rocco

Thalita Rebouças é um sucesso no universo literário. Com algumas dezenas de best-sellers e filmes em seu currículo, a autora lança agora “Pai em Dobro”, originalmente um filme que será estrelado por Maísa, Eduardo Moscovis e Marcelo Médici, em janeiro de 2021 pela Netflix.

E para os amantes de livro a boa notícia é que a história de Vicenza (Maísa) também ganhou uma versão impressa pela editora Rocco, e já está disponível em todas as livrarias.

Sempre trabalhando com temas relacionado a convívio familiar e comportamento, Thalita Rebouças consegue dialogar com o universo jovem de forma fácil e direta. Outra atriz muito conhecida do meio jovem, Larissa Manoela, também foi protagonista, ao lado de Ingrid Guimarães, de um dos maiores sucessos da escritora: “Fala sério, Mãe!” (Ed. Rocco).

Em “Pai em Dobro”, o texto aborda a relação de uma filha com o padrasto e o pai, situação comum entre as famílias brasileiras. Na história, Vicenza (Maísa) não conhece o seu pai e, sempre que conversa sobre isso com a sua mãe, ela desconversa. Mas a menina não quer desistir e conta com o destino como aliado dando uma mãozinha para esse encontro acontecer.

Essa será a primeira vez que Thalita Rebouças escreve primeiro um roteiro para filme para depois virar livro. Esse caminho inverso é, sem dúvida, um grande desafio para a autora.

E aí, ansiosos para verem e lerem essa história?