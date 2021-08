Thales Bretas lamenta três meses sem Paulo Gustavo: “Dor inacreditável”

Reprodução/Instagram Thales Bretas lamenta três meses sem Paulo Gustavo

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, lamentou os três meses da morte do ator na noite desta quarta-feira (4). O médico publicou uma foto beijando o humorista e falou sobre a falta que está sentindo do marido, que morreu no começo de maio vítima de complicações da Covid-19.

No texto, Thales comentou um pouco sobre como o casamento dele com Paulo acabou impactando positivamente outros casais. “Três meses sem o amor da minha vida. Carrego muitos prêmios desse grande casamento. Quantas mensagens carinhosas recebo diariamente dizendo o quanto fomos importantes na coragem de muitos casais para serem felizes e planejarem suas famílias”, escreveu.

“A dor ainda é inacreditável. A saudade aperta mais a cada dia. Mas a gratidão está sempre presente. Paulo Gustavo era alegria. Não tinha tempo ruim. Era transformação. Sua partida foi precoce demais e muito sentida. Um vácuo na vida. Mas sua força está e estará ainda muito presente. Nunca se perderá. Te amo para sempre”, conclui Thales Bretas.