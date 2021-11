Reprodução/Instagram Thales Bretas doa figurino de Paulo Gustavo para evento beneficente





Thales Breta anunciou nesta sexta-feira (19) a doação de um dos figurinos de Paulo Gustavo, vítima de complicações da Covid-19, para um evento beneficente em suas redes sociais.





Em seu perfil do Instagram, o dermatologista contou que um dos looks usado pelo ator no fime “Minha Vida em Marte”, de 2018, será leiloado em um leilão em prol da organização Médicos Sem Fronteiras.

“Este ano, Médicos Sem Fronteiras (MSF) completa 50 anos de dedicação à humanidade e, para marcar essa data, a organização promoverá um leilão beneficente. Eu fiz a doação de um figurino que Paulo usou em “Minha Vida Em Marte” e roupas do acervo pessoal dele”, escreveu na legenda.

Leia Também

Thales também convidou os fãs a participarem do evento online. “Eu quero te convidar a participar desse evento virtual e também para contribuir com a missão social de MSF: levar cuidados de saúde a pessoas atingidas por conflitos, epidemias, desastres naturais e socioambientais, desnutrição e exclusão do acesso a saúde, mesmo nos lugares mais remotos e nos contextos mais difíceis”.

Nos comentários, o pai de Gael e Romeu foi elogiada pelo gesto nobre. “Que legal!”, comentou uma seguidora. “Que incrível”, disse outra. “Que decisão linda e sensível”, completou uma internauta.

Confira: