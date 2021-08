Thais Fersoza comenta amamentação dos filhos: ”Não durou tanto”

Reprodução Atriz fala de amamentação





A atriz Thaís Fersoza publicou uma foto na manhã desta quarta-feira (4) com os filhos Teodoro, de quatro anos, e Melinda, de cinco anos, para falar de amamentação com os seus seguidores.

Thaís aparece amamentando Teodoro ao mesmo tempo que está com Lelinda no colo e ressaltou a importância do aleitamento materno. “”Estamos no #agostodourado, um mês inteiro dedicado à promoção do aleitamento materno, considerado alimento de ouro pela OMS. Essa foto representa muito pra mim. Meus dois filhos, frutos de muito amor, nutridos do leitinho da mamãe.”, iniciou.

A atriz revelou que não teve uma experiência fácil com a amamentação. “com a Melinda, minha primeira experiência, foi muito frustrante.. desgastante.. ela não queria mamar de jeito nenhum.. só dormir… tentei invertida, cavalinho, tira a roupinha dela e ela… dormia… tinha muito leite, mas foi super difícil fazer ela sugar! Com Teodoro já foi mais simples.. ele super queria mamar! Zero preguicinha.. e fiquei muuuuito feliz e emocionada de terem sido experiências diferentes.. mas cheias de amor e entrega!”, contou.





Thaís Fersoza explicou que o aleitamento não durou da forma que ela esperava, mas que o improtante é saber que os filhos estão saudáveis. “Fui até onde pude ir! Queria ir além? Queria… queria poder fazer mais? Queria.. mas chegou um momento que tudo que eu tinha que fazer era pensar exclusivamente no que era melhor pra eles! E sendo assim não durou tanto quanto eu queria.. Acontece com muitas mães, é um momento muito intenso… e algumas vezes, se torna frustrante. Embora não tenha durado tantos meses quanto eu gostaria, foi mágico pra mim.. sempre sonhei em ser alimento pros meus filhos.. alimento de amor! Sonhava tanto com esse momento.. Eu achava delicioso sentir eles mamando, mas eu também consegui descobrir esse nosso momento de outra forma. E ficou tudo bem! O importante foi vê-los saudáveis, fortes e sempre mantendo nosso elo de amor de todas as formas possíveis! Lembrando que, o ideal e sugerido pela OMS é que o aleitamento materno aconteça exclusivamente até os 6 primeiros meses do bebê”, finalizou.