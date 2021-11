Thais Fersoza abre o jogo sobre vida sexual com Michel Teló

Reprodução/Instagram Fersoza e Teló





A atriz Thais Fersoza deu detalhes da sua vida sexual com o cantor Michel Teló, neste sábado (20), ao responder as tradicionais perguntas dos fãs no Instagram.

Thais abriu a caixinha de perguntas e um internauta questionou se era cansativo transar toda semana.

“Honestamente? Acho uma sorte danada. Uma benção de Deus! Ter achado o homem da minha vida, que me completa, compartilha perrengues e alegrias comigo, me satisfaz, pai dos meus filhos e ainda podemos fazer amor toda semana!”, explicou Thais.

Sem papas na língua, Thais Fersoza também entregou para os fãs que gosta de ousar nas lingeries e conta com uma gaveta dedicada exclusivamente para elas. Além disso, Thais comentou que os dois tomam a iniciativa na “hora H”.

Thais e o técnico do “The Voice Brasil” estão casados desde 2014.