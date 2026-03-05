Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg

A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder 85 quilos desde a cirurgia bariátrica realizada em abril do ano passado. Ela já afirmou que o preconceito ainda cria barreiras para pessoas com obesidade.

Thais contou que já enfrentou dificuldades até em ambientes voltados à prática de exercícios. Segundo a influenciadora, em uma academia que visitou não havia catraca adequada para sua passagem, o que a impediu de entrar no local.

A bailarina também criticou comentários como “fecha a boca e emagrece”, destacando que esse tipo de fala ignora o contexto de cada pessoa. Para ela, o preconceito pode gerar sofrimento emocional e até levar muitas pessoas à depressão.